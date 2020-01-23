ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам, желающим стать дизайнером

23 января 2020 19:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, желающим принять участие в экзамене по способностям на специальность "дизайн (по отраслям)" для получения степени бакалавра в области высшего образования в 2020/2021 учебном году.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр, в ходе заседания 25 ноября 2019 года содержание и программа экзамена по способностям на специальность "дизайн (по отраслям)" для получения степени бакалавра в области высшего образования в 2020/2021 учебном году были обсуждены с участием представителей ГЭЦ экспертами вузов, которые ведут подготовку специалистов по данной специальности.

Согласно решению, принятому после обсуждений, абитуриенты этой категории, поступающие в 2020/2021 учебном году в Азербайджанский университет архитектуры и строительства, Азербайджанский государственный экономический университет, Западно-каспийский университет, Университет Хазар, Университет "Одлар Юрду", Азербайджанский технологический университет будут сдавать экзамены по способностям только по рисованию.

Абитуриенты, желающие поступить в Азербайджанский государственный университет художеств, Азербайджанский государственный университет культуры и искусств и Бакинский инженерный университет по специальности "Дизайн (по отраслям)" будут сдавать экзамены по способностям по рисованию и композиции.

На экзамене по способностям по рисованию нужно будет нарисовать античную голову из гипса. На это будет дано восемь академических часов.

На экзамене по способностям по композиции нужно будет нарисовать композицию из геометрических фигур согласно представленной гамме цветов спектра заданной темы. На это задание будет отведено шесть академических часов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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