В БГУ проведен общественный мониторинг экзаменационной сессии (ФОТО)

БАКУ/Trend/ В Бакинском государственном университете (БГУ) осуществлен общественный мониторинг проведения экзаменов экзаменационной сессии осеннего семестра 2019-2020 учебного года.

Ректор Эльчин Бабаев вначале провел обсуждения с членами Общественного контроля и рекомендаций при ректорате БГУ, членами Общественного совета при Министерстве образования, экспертами в области образования, руководителями неправительственных организаций, представителями СМИ и общественности.

Эльчин Бабаев отметил, что при проведении экзаменационной сессии учтены требования действующего законодательства и соответствующего распоряжения министра образования Азербайджанской Республики, вся технико-организационная работа проведена на высоком уровне. Ректор подчеркнул, что процесс организации и проведение экзаменов реформирован, минимизировано возникновение неприятных ситуаций. Созданы необходимые условия для прозрачной и объективной экземенации, перед деканами факультетов и заведующими кафедрами поставлены конкретные задания. По словам ректора, экзамены, как правило, проводятся в письменной форме, при необходимости по некоторым предметам на основе решения ректората они проводятся в форме устного диалога и тестов. Эльчин Бабаев подчеркнул, что все обращения студентов по поводу экзаменов оперативно рассматриваются Экзаменационным штабом. Затем участники процесса ознакомились с деятельностью Экзаменационного штаба.

Председатель штаба, профессор Эльшад Гурбанов заявил, что штаб создан для организации экзаменационной сессии в соответствии с действующими правилами, обеспечения более высокого уровня прозрачности и объективности при оценке знаний студентов и оперативного разрешения возможных конфликтных и негативных ситуаций. На основе анализа информации, полученной через «горячую линию», электронную почту и запечатанные урны для жалоб и предложений, размешенных во всех учебных корпусах университета, принимаются соответствующие меры. Штаб также обеспечивает своевременное рассмотрение каждой жалобы, поступившей из «горячей линии» Министерства образования, и информирует министерство о его результатах. В то же время штаб готовит предложения по устранению противоречий, обнаруженных при рассмотрении апелляционных жалоб, при необходимости привлекает экспертов и специалистов.

Члены Совета общественного контроля и рекомендаций, представители медиа и другие участники процесса мониторинга в аудиториях наблюдали за процессом экзаменации. В то же время гости в комнате мониторинга ознакомились с процессом наблюдения за ходом экзаменации посредством видеокамер.

Члены Общественного совета и другие участники мониторинга высоко оценили проделанную работу, по достоинству оценили прозрачность и объективность проводимых экзаменов, принятие необходимых мер для предотвращения всевозможных негативных ситуаций, и выразили удовлетворение созданными студентам условиями для демонстрации своих знаний.

В состав Совета общественного контроля и рекомендаций при ректорате БГУ входят президент Общества Красного Полумесяца Азербайджана, депутат Новруз Аслан, депутат Севиндж Фаталиева, председатель Совета прессы Азербайджана, депутат Афлатун Амашов, председатель Международного Фонда Евразия Пресс Умуд Мирзаев, вице-президент компании BP Бахтияр Асланбейли, президент Национального форума НПО Рауф Зейни, президент Фонда исследований «Конституция», координатор Сети информации и сотрудничества коалиции НПО по борьбе с коррупцией Алимамед Нуриев, заместитель председателя республиканского комитета Союза свободных профсоюзов работников образования Азербайджана Мирза Джафарзаде, главный редактор газеты "525-ci qəzet" Ряшад Меджид, главный редактор газеты «Şərq» Акиф Ашырлы и главный редактор сайта Modern.az Эльшад Эйвазлы.

В мониторинге также принимали участие члены Общественного совета при Министерстве образования, исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики Вугар Сафарли, главный редактор газеты «Həftə içi» Севиндж Сеидова. Среди гостей БГУ были главный редактор сайта Moderator.az Зульфугар Гусейнзаде, главный редактор Информационного агентства «Report» Мурад Алиев, главный редактор сайта mektebgushesi.az Мазахир Мамедли, а также эксперт в области образования Кямран Асадов.

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