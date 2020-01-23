В МВД Азербайджана новое назначение

23 января 2020 19:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В южное региональное отделение Главного управления по борьбе с наркотиками назначен новый начальник.

Как сообщает в четверг Trend приказ об этом подписал министр внутренних дел Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, начальник Хачмазского полицейского отдела Управления полиции на железнодорожном транспорте, полковник-лейтенант полиции Гамид Гамидов освобождается от занимаемой должности и назначается на должность начальника южного регионального отделения Главного управления по борьбе с наркотиками.

Факт кадрового назначения подтвердили в пресс-службе МВД.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вилаят Эйвазов: В 2019 году обезврежено 818 преступных групп
Происшествия 22 января 17:49
МВД: В Азербайджане сократилось число тяжких преступлений (ФОТО)
Общество 17 января 16:16
Кадровое изменение в Главном управлении полиции Баку
Общество 15 января 10:11
Весь личный состав дорожной полиции города Баку отправлен в распоряжение
Общество 13 января 11:18
Освобожден от должности командир полка ДПС Азербайджана
Общество 7 января 18:59
МВД Азербайджана увеличивает число нарядов полиции
Общество 28 декабря 2019 17:26
Лента новостей
Число заболевших пневмонией в Китае возросло до 644, погибли 18 человек
Китай 21:01
Бакинская фондовая биржа проведет очередное размещение облигаций минфина
Финансы 20:59
Мазахир Панахов: ЦИК неоднократно обращался к кандидатам в связи с соцсетями
Политика 20:57
Швейцарская Camille Bloch разобьет плантации фундука в Грузии
Бизнес 20:56
Казахстанский завод значительно превысил план по производству дорожного битума
Энергетика 20:53
В Азербайджане выросли банковские вклады населения
Финансы 20:48
Фонд: В скором времени возобновится прием обращений по поводу аренды жилья с обязательством продажи
Бизнес 20:37
В Азербайджане выросло производство компьютеров
ИКТ 20:09
Замминистра о вложениях индийских компаний в экономику Азербайджана
Экономика 20:08