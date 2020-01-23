В МВД Азербайджана новое назначение

БАКУ /Trend/ - В южное региональное отделение Главного управления по борьбе с наркотиками назначен новый начальник.

Как сообщает в четверг Trend приказ об этом подписал министр внутренних дел Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, начальник Хачмазского полицейского отдела Управления полиции на железнодорожном транспорте, полковник-лейтенант полиции Гамид Гамидов освобождается от занимаемой должности и назначается на должность начальника южного регионального отделения Главного управления по борьбе с наркотиками.

Факт кадрового назначения подтвердили в пресс-службе МВД.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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