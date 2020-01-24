Обнародованы программа и список литературы для участия в очередном туре конкурса «Восхождение»

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал программу и список литературы для подготовки ко второму туру – онлайн-отбору в рамках конкурса "Yüksəliş" («Восхождение»), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Право на участие в этом этапе получают все участники, успешно прошедшие регистрацию. Тестовые задания, которые будут предложены во втором туре, охватывают сферу общих знаний – по азербайджанскому языку и литературе, культуре, истории, географии, праву и экономике, а также будут предложены тесты по проверке таких способностей, как анализ вербальной и цифровой информации, абстрактное мышление и др.

С программой и списком литературы для подготовки к экзамену можно ознакомиться по ссылке

http://dim.gov.az/upload/iblock/165/165677805996bdc56ea3ead526b8a34b.pdf

Напомним, что регистрация для участия в конкурсе продолжится до 18:00 2 февраля 2020 года.

Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте www.yukselish.az

Отметим, что конкурс "Yüksəliş" («Восхождение») был учрежден распоряжением главы азербайджанского государства от 26 июля текущего года с целью выявления и поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами и обеспечения создания банка кадровых резервов в стране. В связи с проведением конкурса был создан Организационный комитет. Для осуществления текущих работ в рамках конкурса из предусмотренного в госбюджете на 2019 год Резервного фонда Президента Азербайджана министерству молодежи и спорта был выделен один миллион манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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