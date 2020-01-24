В Баку строятся два Центра службы «ASAN»

24 января 2020 12:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку строятся еще два Центра службы «ASAN», сказал в пятницу Trend пресс-секретарь Службы Эльнур Нифталиев.

Он напомнил, что в настоящее время в стране действуют 16 центров «ASAN»: «Пять из них в Баку, остальные в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли, Шеки и Шамахы. В этом году планируется сдать центры в Товузе, Агджабеди, Кюрдамире и Балакене, каждый из которых регионального характера. Президент Ильхам Алиев подписал распоряжения о проектировании и строительстве еще двух центров «ASAN» в Баку, по одному в Сумгайыте и Нахчыване».

Нифталиев добавил, что в Службах «ASAN» оказывается более 320 услуг: «По результатам опросов, коэффициент удовлетворенности граждан услугами Службы «ASAN» близок к 100 процентам».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Службе "ASAN" проведен онлайн-тренинг в связи с конкурсом «Восхождение»
Общество 14 января 11:55
Минэкологии Азербайджана об услугах для охотников в "Службе ASAN"
Общество 30 декабря 2019 14:44
В Афганистане откроют три центра ASAN
Политика 24 декабря 2019 20:07
Председатель ASAN: Ассоциация ASAN - большой успех Азербайджана
Политика 24 декабря 2019 19:57
В Азербайджане подписан Меморандум о взаимопонимании по проекту ASAN Railway
Транспорт 13 декабря 2019 19:47
Только последний пакет реформ в Азербайджане в размере 5 млрд. манатов, охватывает 4 млн. человек - Администрация Президента
Политика 24 сентября 2019 15:58
Лента новостей
В Пекине будут штрафовать за повышение цен из-за вспышки коронавируса
Китай 13:30
Юбилей кларнетиста Вели Гадимова отметили концертной программой (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 13:21
Госсекретарь США вскоре посетит Казахстан
Казахстан 13:14
Китай заинтересован в сотрудничестве с Грузией в логистике и сфере ВИЭ
Бизнес 13:02
При оргподдержке Фонда Гейдара Алиева в штаб-квартире ЮНЕСКО откроется выставка азербайджанских ковров
Общество 12:53
Туркменистан назначил куратора проекта по строительству ЛЭП в Южную Азию
Энергетика 12:51
OneWeb поможет преодолеть цифровой разрыв в Грузии
ИКТ 12:50
Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
Транспорт 12:48
В Италии представлено произведение, посвященное городу Шуша (ФОТО, ВИДЕО)
Культура 12:46