В Баку строятся два Центра службы «ASAN»

БАКУ /Trend/ - В Баку строятся еще два Центра службы «ASAN», сказал в пятницу Trend пресс-секретарь Службы Эльнур Нифталиев.

Он напомнил, что в настоящее время в стране действуют 16 центров «ASAN»: «Пять из них в Баку, остальные в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли, Шеки и Шамахы. В этом году планируется сдать центры в Товузе, Агджабеди, Кюрдамире и Балакене, каждый из которых регионального характера. Президент Ильхам Алиев подписал распоряжения о проектировании и строительстве еще двух центров «ASAN» в Баку, по одному в Сумгайыте и Нахчыване».

Нифталиев добавил, что в Службах «ASAN» оказывается более 320 услуг: «По результатам опросов, коэффициент удовлетворенности граждан услугами Службы «ASAN» близок к 100 процентам».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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