При оргподдержке Фонда Гейдара Алиева в штаб-квартире ЮНЕСКО откроется выставка азербайджанских ковров

24 января 2020 12:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 29 января откроется выставка под названием «Новые открытия: Новые мотивы в азербайджанском ковроткачестве», сообщает в пятницу Trend.

Мероприятие будет проведено при организации Фонда Гейдара Алиева, посольства Азербайджана во Франции и постоянного представительства страны в ЮНЕСКО.

Напомним, что впервые эта выставка была представлена в 2019 году в рамках Дней культуры Азербайджана во французском городе Канны.

В рамках проекта, нацеленного на создание новой группы «Шекинские ковры» в азербайджанском ковроткачестве, по эскизам художника-ковроведа, народного художника Эльдара Микаилзаде в течение двух лет были сотканы различные ковры. В них были использованы орнаменты Дворца шекинских ханов и Дома Шекихановых, шекинские мотивы.

Экспозиция будет демонстрироваться в штаб-квартире ЮНЕСКО до 4 февраля.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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