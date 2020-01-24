Минэкологии Азербайджана обеспокоено сливом сточных вод в реки и море

БАКУ /Trend/ - Наземные водные запасы Азербайджана составляют 30 миллиардов, а подземные - около девяти миллиардов кубометров. Из них используется около 12,8 миллиарда кубометров.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал заведующий отделом регулирования окружающей среды и природных ресурсов министерства экологии и природных ресурсов Муталлим Абдулгасанов. По его словам, в орошении, водоснабжении и промышленности допускается потеря воды.

"Около 70 процентов потребляемой нами воды поступает в страну извне загрязненной. Несмотря на поступление извне, вода используется неэффективно, допускается ее чрезмерное расходование.

Согласно требованиям законодательства вода должны использоваться эффективно и следует вести ее учет. В частности, расточительство допускается в орошении, не используются экономичные системы капельного орошения. В настоящее время в этом направлении в стране предпринимаются соответствующие шаги, строятся водохранилища, оросительные каналы, реконструируется система водопроводов", - сказал Абдулгасанов.

По его словам, Баку и Абшеронский полуостров не обладают собственными запасами питьевой воды в достаточном количестве, а сточные воды, вместо использования в качестве технической воды после очистки, сливаются в реки и море.

"Такие факты беспокоят министерство. Также вызывает обеспокоенность загрязнение природных водных источников. Слив неочищенных сточных вод в море и реки крайне негативно сказывается на окружающей среде. Основная задача - добиться того, чтобы эти воды очищались и использовались повторно. Поэтому вопрос повторного и эффективного потребления воды должен широкого освещаться", - отметил Абдулгасанов.

Он добавил, что глобальные климатические изменения сказываются и на водных запасах Азербайджана. Сокращение количества осадков и водности рек наглядно подтверждает это.

"В Азербайджане проведены исследования, анализы для предупреждения и устранения последствий климатических изменений. Для предупреждения таких угроз строятся водохранилища. Построенные в последнее время водохранилища Тахтакёрпю, Товузчай, Шамкирчай предусмотрены с этой целью.

Запасы питьевой воды должны охраняться, следует пользоваться водой эффективно. Это долг каждого гражданина", - подытожил Муталлим Абдулгасанов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.