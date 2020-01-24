Завтра в Баку преимущественно без осадков

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако сегодня ночью в отдельных местностях будет снегопад, местами мокрый снег, утром туман, умеренный южный ветер кое-где усилится, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью от 2 градусов мороза до 2 тепла, днем 5-7, в Баку ночью 0-2, днем 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 773 до 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 75-85, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Порывистый западный ветер.

Ночью от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем 6-10 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 0-3 градуса тепла.

Завтра днем временами усиливающийся южный ветер на Абшеронском полуострове может создать дискомфорт для некоторых метеозависмых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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