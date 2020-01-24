Сахиль Бабаев призвал молодежь к участию в конкурсе "Восхождение" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Член организационного комитета конкурса "Восхождение" и министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев обратился к профессионалам, желающим продвигаться на рынке труда.

Как передает в пятницу Trend, Бабаев сообщил, что конкурс "Восхождение" является серьезным шагом для профессионалов, которые желают продвигаться на рынке труда. "Каждый этап конкурса предлагает новые возможности. Полуфиналисты, успешно прошедшие отбор, смогут встретиться с профессионалами, финалисты получат план индивидуального развития и даже смогут работать руководителями-управленцами. Конкурс "Восхождение" - очередная инициатива правительства Азербайджана в направлении развития человеческого капитала", - сказал министр.

"В результате, каждый принявший участие в "Восхождении" независимо от возраста, специальности, сферы деятельности, независимо от того в частном или государственном секторе он работает, участвует в программе развития требуемого кадрового запаса, превращается в лицо, которое построит будущее страны. Присоединяйтесь к "Восхождению", пусть "Восхождение" начнется с вас!", - сказал Сахиль Бабаев.

Отметим, что регистрация на участие в конкурсе "Восхождение", учрежденного указом Президента Ильхама Алиева, будет продолжаться до второго февраля.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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