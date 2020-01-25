"Мы бесконечно благодарны Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за то, что она создала такие замечательные условия для наших детей" – репортаж из специальной образовательной школы номер 11 (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева 23 октября 2018 года приняла участие в открытии нового здания специальной образовательной школы номер 11, построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева в Наримановском районе Баку.

Отметим, что специальная образовательная школа номер 11 функционирует с 1937 года. Старое здание этого учебного заведения было построено в 1897 году. Мониторинг, который провел Фонд Гейдара Алиева, выявил, что здание находится в непригодном для нормальной эксплуатации состоянии, и было принято решение о строительстве нового.



В новом, трехэтажном здании школы, рассчитанном на 250 ученических мест, 21 классная комната, кабинеты психолога, дефектолога, врача, спортивный и актовый залы, столовая. Кроме того, здесь создана библиотека для детей. В школе работают 289 учителей, они занимаются с детьми с аутизмом, синдромом Дауна, отставанием в развитии. Выявленные в течение учебного года ученики других школ, неспособные усвоить общеобразовательную программу, также направляются в эту школу. В учебный план десятилетней школы включены часы по дефектологии, проводятся занятия по психологии. Одним словом, в этой школе созданы все условия для обучения и воспитания детей, нуждающихся в особой заботе.

Корреспонденты информационного агентства Trend побывали в этой школе, встретились с руководством, побеседовали с преподавательским составом и родителями учащихся там детей.

Отметив, что Первый вице-президент Мехрибан Алиева взяла вопрос строительства нового здания школы под свой непосредственный контроль, директор школы Шахзада Искендерова сказала: "Мехрибан Алиева принимала личное участие в церемонии открытия школы. От имени многочисленного коллектива учителей и родителей выражаем глубокую признательность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за условия, созданные в нашем образовательном учреждении".

По словам логопеда школы Эсмиры Гафаровой, здесь созданы все необходимые условия для реабилитации детей, нуждающихся в особой заботе. Она подчеркнула, что персонал школы делает все, чтобы дать детям все необходимое. "Самые важные вопросы для детей, нуждающихся в особой заботе, - это предоставление услуг дефектолога-логопеда и психолога. В нашей школе есть специальные кабинеты, мы обеспечены всеми необходимыми средствами для оказания этих услуг, что, конечно же, способствует успешной реабилитации детей", - добавила Гафарова.

Еще одна сотрудница школы, преподаватель Ильхама Аббасова, рассказала об особенностях учебного процесса: "Здесь действительно созданы прекрасные условия! В нашей школе есть кабинеты логопеда, психолога, у нас имеется спортивный зал. В школе дети проходят занятия по лечебной физкультуре. Мы проводим их в специальных спортивных кабинетах. Особый интерес детей вызывают уроки, проводимые в виде специальных игр. Организуя эти уроки, мы стараемся проводить их так, чтобы обеспечить максимальное вовлечение всех детей, поддерживать в них постоянный интерес. Родители, коллектив и руководство нашей школы сердечно благодарят Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за создание условий, в которых дети, нуждающиеся в особой заботе, могут получать образование".

Как отметила преподаватель Азада Ибрагимова, также работающая в этой школе, Первый вице-президент Мехрибан Алиева с особой заботой относится к воспитанию и образованию подрастающего поколения. "Первый вице-президент Мехрибан Алиева подарила нам эту школу. Мы бесконечно благодарны ей за то, что она создала такие замечательные условия", - сказала Ибрагимова, подчеркнув, что в школе трепетно относятся к образованию детей, нуждающихся в особой заботе. "Мы составили для них свои программы, проводим специальные занятия. Дети слабо усваивают учебный материал, поэтому мы занимаемся с ними в упрощенной форме", - добавила преподаватель.

По словам педагога Хаялы Джафаровой, и родители, и учителя с большим удовольствием участвуют в образовательном процессе. "Мы очень признательны Мехрибан ханум за то, что в нашей школе созданы такие условия. Мы все - и педагоги, и родители с большим энтузиазмом участвуем в процессе обучения наших детей, с удовольствием проходим с ними уроки", - сказала она.

Говоря об исключительном гуманизме Первого вице-президента Азербайджана, преподаватель Диляра Газиева от всей души поблагодарила Мехрибан Алиеву за проявленную заботу: "Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой было известно, в каком состоянии находилась школа. К нам в гости приходили представители Фонда Гейдара Алиева, которые ознакомились с нашими условиями, в результате была построена эта замечательная школа. От имени родителей и учащихся я выражаю свою искреннюю признательность Мехрибан Алиевой!".

В свою очередь, мать одного из учащихся в этой школе детей, Хумай Гулиева, поделилась с корреспондентом Trend искренней, душевной благодарностью Мехрибан Алиевой за условия, которые созданы в этой школе для ее ребенка и других детей. "Первый вице-президент Мехрибан Алиева заботится о них как мать и сестра. От имени родителей - низкий поклон Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой! Она - Первая Леди нашей страны, прекрасный человек, заботящийся о нас как мать и сестра, она - лучшая из женщин, которых мы знаем!", - сказала Гулиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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