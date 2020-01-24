Осенью этого года в Баку в очередной раз пройдет Гуманитарный форум - министр

БАКУ/Trend/ - "Баку-Москва - диалог культур" проект, который впервые реализуется между двумя столицами – Баку и Москвой. Из России в мероприятии участвует делегация в составе около 150 человек, в состав которой вошли министры, представители правительства Москвы, депутаты, ученые, ректоры вузов, деятели искусства и культуры. Об этом, как сообщает Trend, сказал в пятницу журналистам министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев в кулуарах конференции "Баку-Москва - диалог культур".

Министр подчеркнул, что запущенный по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева "Бакинский процесс" продолжает свою работу в различных формах и дает толчок в реализации различных международных проектов. Осенью этого года в Баку в очередной раз пройдет Гуманитарный форум.

"Конференции "Баку-Москва - диалог культур" и другие мероприятия, которые будут проведены в течение трех дней в рамках данной конференции, заложат фундамент для расширения отношений и тем, которые будут обсуждены в ходе предстоящего Гуманитарного форума в Баку", - добавил он.

Министр подчеркнул, что азербайджанская сторона на конференции также представлена видными общественными деятелями и представителями культуры и искусства.

(Автор: Джани Бабаева, Вугар Иманов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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