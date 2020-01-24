В столице Азербайджана, в рамках конференции "Баку-Москва - диалог культур", состоялось открытие круглого стола (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В отеле Hilton, в рамках конференции "Баку-Москва - диалог культур", состоялось открытие круглого стола, организованного при поддержке министерства культуры Азербайджана, Правительства Москвы и информационного агентства ТАСС, сообщает Trend.

В мероприятии, проводимом с целью укрепления связей и развития сотрудничества между Азербайджаном и Россией, принимают участие государственные должностные лица, министры, руководящие лица и бизнесмены, деятели культуры, образования и науки, а также представители СМИ обеих стран.

В рамках конференции "Москва-Баку – диалог культур" проводится круглый стол на тему "Диалог культур - основа диалога народов", фотовыставки выдающихся соотечественников, проживающих как в Азербайджане, так и в России, организованные информационным агентством ТАСС и Азербайджанским государственным информационным агентством. Проходит презентация книг "Формула власти" и "Формула жизни" первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС, заслуженного работника культуры и журналиста России, лауреата Государственной премии России, кавалера государственных орденов Азербайджана "Слава", "Дружба" и "Честь" - Михаила Гусмана, посвященные его 70-летию. Проводятся и другие культурные мероприятия.

(Автор: Вугар Иманов)

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