Баку и Москва подписали протокол о сотрудничестве в сфере культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Баку и Москва подписали протокол о сотрудничестве в сфере культуры, сообщает в пятницу Trend.

Подписание документа состоялось в рамках конференции «Баку-Москва – диалог культур".

Со стороны Азербайджана его подписал начальник Главного управления культуры города Баку Джалил Меликов, со стороны России - руководитель Департамента культуры г. Москвы Александр Кибовский.

С целью развития двусторонних связей на основе прямых контактов между учреждениями культуры города Москвы и Баку сотрудничество будет осуществляться в областях - концертной деятельности, музейно-выставочной работы, библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности, художественного и музыкального образования.

Отметим, что в течение трех дней в Баку проходят конференция "Баку-Москва - диалог культур" и другие мероприятия, которые заложат фундамент для расширения отношений и тем, которые будут обсуждены в ходе предстоящего Гуманитарного форума в Баку.

"Баку-Москва - диалог культур" – это проект, который впервые реализуется двумя столицами – Баку и Москвой.

Из России в мероприятии участвует делегация в составе порядка 150 человек, в состав которой вошли министры, представители правительства Москвы, депутаты, ученые, ректоры вузов, деятели искусства и культуры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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