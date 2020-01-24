Впервые в Азербайджане – создание online-магазина и приложений в IOS/Android всего за 21 день – ФОТО-ВИДЕО

24 января 2020 15:46 (UTC+04:00)

Компания Cubics Technology LLC, разрабатывающая программное обеспечение для бизнеса, взбудоражила рынок электронной коммерции новым продуктом – технологией Brandonline.

Благодаря этой технологии у каждого предпринимателя появилась возможность приобрести адаптированный под его бренд и полностью готовый к использованию Интернет-магазин.

Также в пакет входят мобильные приложения на операционных системах Android и IOS – особо подчеркнем, что подготовка полного пакета занимает всего 3 недели (21 день).

Основная задача Brandonline – дать толчок развитию вашего бизнеса.

Данная платформа позволяет управлять ассортиментом вашего online-магазина без каких-либо навыков программирования, тем самым значительно упрощая процесс online-продаж и повышая количество постоянных клиентов и заказов.

Помимо удобной системы управления, а также простого и удобного интерфейса на 3-х языках, платформа поддерживает подтверждение регистрации с помощью SMS и отправку информации о рекламных кампаниях посредством Push и SMS уведомлений.

Структура сайта и мобильного приложения также включают в себя каталог продуктов, корзину покупок и платежную систему.

https://youtu.be/Y21YmvBBcM4

Основные преимущества в выборе платформы Brandonline следующие:

- Сотрудничество с командой профессионалов, которые работают для реализации ваших целей

- Соблюдение заявленных сроков реализации при отсутствии собственной серверной инфраструктуры

- Гарантии качества конечного продукта

Среди услуг Brandonline также имеются обучающие тренинги для персонала с целью быстрой и эффективной адаптации к работе с конечным продуктом.

Получить более подробную информацию можно, пройдя по ссылке: www.brandonline.az или связавшись по номеру: (+994 12) 480 15 74.

Instagram – @brandonline.az

Добавим, что компания Cubics Technology LLC является технологическим партнером Pasha Bank и использует передовые технологии, совмещая простоту и удобство, тем самым предоставляя вам только лучшее.

Как прошла презентация платформы Brandonline, смотрите в фоторепортаже, приведенном для просмотра ниже.

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  • Впервые в Азербайджане – создание online-магазина и приложений в IOS/Android всего за 21 день – ФОТО-ВИДЕО
  • Впервые в Азербайджане – создание online-магазина и приложений в IOS/Android всего за 21 день – ФОТО-ВИДЕО
  • Впервые в Азербайджане – создание online-магазина и приложений в IOS/Android всего за 21 день – ФОТО-ВИДЕО
  • Впервые в Азербайджане – создание online-магазина и приложений в IOS/Android всего за 21 день – ФОТО-ВИДЕО
  • Впервые в Азербайджане – создание online-магазина и приложений в IOS/Android всего за 21 день – ФОТО-ВИДЕО
  • Впервые в Азербайджане – создание online-магазина и приложений в IOS/Android всего за 21 день – ФОТО-ВИДЕО
  • Впервые в Азербайджане – создание online-магазина и приложений в IOS/Android всего за 21 день – ФОТО-ВИДЕО
  • Впервые в Азербайджане – создание online-магазина и приложений в IOS/Android всего за 21 день – ФОТО-ВИДЕО
  • Впервые в Азербайджане – создание online-магазина и приложений в IOS/Android всего за 21 день – ФОТО-ВИДЕО
  • Впервые в Азербайджане – создание online-магазина и приложений в IOS/Android всего за 21 день – ФОТО-ВИДЕО
  • Впервые в Азербайджане – создание online-магазина и приложений в IOS/Android всего за 21 день – ФОТО-ВИДЕО
  • Впервые в Азербайджане – создание online-магазина и приложений в IOS/Android всего за 21 день – ФОТО-ВИДЕО
  • Впервые в Азербайджане – создание online-магазина и приложений в IOS/Android всего за 21 день – ФОТО-ВИДЕО
  • Впервые в Азербайджане – создание online-магазина и приложений в IOS/Android всего за 21 день – ФОТО-ВИДЕО
  • Впервые в Азербайджане – создание online-магазина и приложений в IOS/Android всего за 21 день – ФОТО-ВИДЕО
  • Впервые в Азербайджане – создание online-магазина и приложений в IOS/Android всего за 21 день – ФОТО-ВИДЕО
  • Впервые в Азербайджане – создание online-магазина и приложений в IOS/Android всего за 21 день – ФОТО-ВИДЕО
  • Впервые в Азербайджане – создание online-магазина и приложений в IOS/Android всего за 21 день – ФОТО-ВИДЕО
  • Впервые в Азербайджане – создание online-магазина и приложений в IOS/Android всего за 21 день – ФОТО-ВИДЕО
  • Впервые в Азербайджане – создание online-магазина и приложений в IOS/Android всего за 21 день – ФОТО-ВИДЕО
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