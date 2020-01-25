Будет утверждено право собственности на квартиру 74 тысяч семей

БАКУ/Trend/ - Продолжается исполнение указа Президента Ильхама Алиева "Об упрощении выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирных зданий".

Об этом на коллегиальном заседании по итогам 2019 года в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре сказал председатель Комитета Анар Гулиев, передает в пятницу Trend.

По его словам, на фоне затруднений в оформлении некоторых многоквартирных зданий из-за несоответствия их законодательству в сфере градостроительства, а также затруднений в признании права собственности жителей на квартиры, в которых они живут, данный указ в очередной раз продемонстрировал, что права и интересы граждан страны ставятся превыше всего.

"Указом были определены обязанности ряда государственных структур, с целью оптимизации процедуры и срока выдачи разрешения на эксплуатацию таких зданий, обеспечения прозрачности и удовлетворенности граждан, были даны соответствующие поручения.

В рамках исполнения данного указа, на основании положительных заключений МЧС о безопасности таких зданий, выдачей разрешения на их эксплуатацию по Баку Госкомитетом по градостроительству и архитектуре, а по другим городам страны - соответствующими местными органами исполнительной власти, станет возможным утверждение права собственности на квартиру 74 046 семей", - сказал Анар Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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