Генплан Баку будет готов до конца 2020 года - Анар Гулиев

24 января 2020 18:33 (UTC+04:00)

Баку/Trend/ - В Государственном комитете градостроительства и архитектуры продолжается подготовка Генплана города Баку.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Анар Гулиев на заседании, посвященном итогам деятельности комитета за 2019 год.

По его словам, комплексные работы по разработке Генерального плана в 2019 году проходили согласно установленным срокам на основе Концепции развития Баку при содействии международной компании BCG (специализируется на управленческом консалтинге), привлеченной комитетом в 2018 году в качестве партнера: "Отобранная в результате международного тендера известная градостроительная компания AS+P со штаб-квартирой в Германии начала технические работы по стратегическому и многоуровневому планированию территории, а также распределение по ключевым показателям развития и координацию процесса подготовки Генплана Баку. В ходе проведенных со стороны комитета 4 расширенных собраний межведомственных рабочих групп в отчетный период и около 70 двусторонних встреч локальных и международных экспертов были обсуждены выдвинутые инициативы по главным принципам будущего развития города и согласованы основные подходы к градостроению столицы. Завершение работ над проектом Генплана Баку ожидается к концу текущего года".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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