Автовокзал: Ночными междугородними рейсами в Азербайджане воспользовались более 20 тысяч человек

Баку/ Trend/- В прошлом году большая часть ночных автобусных рейсов была осуществлена в направлении "Красного моста".



Об этом сказала Trend глава пресс-службы Бакинского международного автовокзального комплекса Парвин Мамедова.



По ее словам, к концу отчетного года было совершено 411 рейсов: "Как известно, первого октября прошлого года были запущены ночные рейсы. В направлениях Гянджа, "Красный мост", Мингячевир и Шеки было совершено в общем 411 автобусных рейсов. Этими рейсами в целом было перевезено 23 тысячи пассажиров".



Мамедов добавила, что после "Красного моста", по популярности направления ночных рейсов, идут Гянджа и Шеки.



(Текст: Джейхун Алекперов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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