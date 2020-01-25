Минтруда Азербайджана обнародовало число электронных назначений соцобеспечения

25 января 2020 12:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С начала 2019 года страна перешла на автоматическое назначение пенсий, а в последние месяцы прошлого года пособий и стипендий, в общей сложности по 21 виду социального обеспечения (2 пенсии и 19 пособий), сообщает Trend со ссылкой на данные министерства труда и социальной защиты населения.

По данным минтруда, в прошлом году через e-системы были назначены пенсии, пособия и стипендии в электронном виде более 40 тысяч человек. Из них 16,1 тысячи человек в электронном виде назначена пенсия, а 24 тысячам - пособия и стипендии.

"Таким образом, без необходимости обращения этих лиц в какую-либо организацию и представления документов, осуществлено назначение им пенсий, пособий и стипендий", - отмечается в сообщении.

Отметим что в текущем году ожидается назначение в электронном виде до 200 тысяч разных видов социального обеспечения.

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  • Минтруда Азербайджана обнародовало число электронных назначений соцобеспечения
  • Минтруда Азербайджана обнародовало число электронных назначений соцобеспечения
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