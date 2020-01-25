Азербайджан выдвинет свою кандидатуру для проведения десятков крупных мероприятий (ФOTO)

25 января 2020 15:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан выдвинет свою кандидатуру для проведения в 2020 году 20 масштабных деловых мероприятий.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на Х Евразийском форуме мероприятий в Санкт-Петербурге сказала директор Азербайджанского бюро конгрессов Севда Алиева.

Участники мероприятия были проинформированы о вкладе масштабных мероприятий в развитие туризма в Азербайджане, работе, проделанной в стране в направлении развития индустрии деловых мероприятий, а также о существующих деловых возможностях в сфере туризма.

В мероприятии приняли участие свыше 500 представителей ассоциаций и объединений, специализированных в сфере деловых мероприятий, 20 регионов России и восьми зарубежных стран. На форуме состоялись панельные обсуждения на такие темы, как различные направления индустрии деловых мероприятий, современные тенденции, пропаганда и другие вопросы.

Напомним, что основная цель Азербайджанского бюро конгрессов при Бюро по туризму Азербайджана заключается в проведении в стране масштабных мероприятий международного уровня в сфере туризма, повысить престиж Азербайджана в области делового туризма.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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  • Азербайджан выдвинет свою кандидатуру для проведения десятков крупных мероприятий (ФOTO)
  • Азербайджан выдвинет свою кандидатуру для проведения десятков крупных мероприятий (ФOTO)
  • Азербайджан выдвинет свою кандидатуру для проведения десятков крупных мероприятий (ФOTO)
  • Азербайджан выдвинет свою кандидатуру для проведения десятков крупных мероприятий (ФOTO)
  • Азербайджан выдвинет свою кандидатуру для проведения десятков крупных мероприятий (ФOTO)
  • Азербайджан выдвинет свою кандидатуру для проведения десятков крупных мероприятий (ФOTO)
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