По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)

25 января 2020 19:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - 25 января состоялось открытие нового здания средней школы в селе Арабгардашбейли Сальянского района, построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева, сообщает Trend.

В церемонии открытия приняли участие представители Фонда Гейдара Алиева, руководство исполнительной власти района, сотрудники отдела образования, представители общественности, волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие", преподаватели и учащиеся.

Полная средняя школа в селе Арабкардашбейли была построена в 1964 году. В связи с тем, что одноэтажное здание школы находилось в аварийном состоянии, необходимо было построить новое здание школы.

По инициативе Фонда Гейдара Алиева в 2019 году осуществлено строительство двухэтажного здания на 180 ученических мест.

Помимо 14 классных комнат, в школе также есть лаборатории, компьютерная комната, предметные комнаты, медицинская комната, библиотека, спортивный и актовый зал, столовая.

В здании установлена система отопления, школа оборудована инвентарем и техническими средствами.

В новой школе в селе Арабгардашбейли с населением 1084 человека учатся 117 учеников.

Отметим, что сегодня работа по строительству новых школьных зданий и укрепление материально-технической базы образования является одним из наиважнейших шагов с точки зрения улучшения условий деятельности учителей, а также условий для получения образования учащимися. Все эта работа, проделланая в сфере образования, служит цели по дальнейшему развитию человеческого капитала в Азербайджане.

Забота и внимание к развитию образования еще раз подтверждает, что этот важный фактор является одним из основных принципов государственной политики. Только в прошлом году в стране было построено или отремонтировано 84 школы.

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  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО) (версия 2)
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По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание (ФОТО)
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