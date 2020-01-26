Желающие поступить в докторантуру и диссерантуру сдают сегодня экзамен по иностранному языку

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит сегодня экзамен по иностранному языку для желающих поступить в докторантуру и диссерантуру, сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ.

1382 кандидата прошли регистрацию для сдачи экзамена по английскому языку, 61 - по французскому языку, 61 - по немецкому языку.

Согласно решению Кабинета министров об изменениях в "Правила создания докторантуры и приема в докторантуру", кандидаты с действующими международными сертификатами по иностранным языкам с уровнем B2 или выше освобождаются от экзамена по иностранному языку.

С 13 по 15 января 35 кандидатов, представивших свои сертификаты в ГЭЦ, были освобождены от экзамена по иностранному языку.

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