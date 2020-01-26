Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

26 января 2020 13:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на национальный департамент гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром местами слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится на умеренный юго-западный.

Температура воздуха ночью от 1-4, днем 7-10 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 771 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 75-85, днем 60-70 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами туман, местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью от -3 до +2, днем 6-11 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

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