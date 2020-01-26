Студенты, эвакуированные из зоны землетрясения, были доставлены самолетом из Нахчывана в Баку (Обновлено)

26 января 2020 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские студенты, эвакуированные из зоны землетрясения в Турции, были доставлены самолетом из Нахчывана в Баку. Об этом сказал Trend руководитель пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, самолет уже совершил посадку в бакинском аэропорту Гейдар Алиев.

Отметим, что в районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8. В результате землетрясения погибли 35 человек, 1607 пострадали.

16:29 (GMT+4) Азербайджанские студенты, эвакуированные из зоны землетрясения в Турции, были отправлены самолетом из Нахчывана в Баку. Об этом сказал Trend руководитель пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

Всего в Баку было отправлено 102 студента.

Как сообщили Trend в министерстве образования, в ближайшее время они прибудут в Баку частным рейсом.

Сотрудники министерства образования, психологи, студенты-волонтеры и многочисленные представители СМИ находятся в в бакинском аэропорту Гейдар Алиев. Автобусы, выделенные министерством образования, доставят студентов из аэропорта в их дома.

Отметим, что в районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8. В результате землетрясения погибли 35 человек, 1607 пострадали.

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