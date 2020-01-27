Команда по поло Land of Fire стала призером турнира Кубка мира в Санкт-Морице (ФОТО)

27 января 2020 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В швейцарском Санкт-Морице завершился турнир Кубка мира по снежному поло, сообщает в понедельник Trend.

Команда "Land of Fire", участвовавшая в чемпионате при поддержке Фонда Гейдара Алиева и при организации Федерации конного спорта Азербайджана, продемонстрировала европейским зрителям традиции конного спорта Азербайджана, являющегося родиной поло, пленяющую природу, древнюю культуры Страны огней, а также то, что это край сильных спортсменов.

25 января азербайджанская команда встретилась с командой "St. Moritz". В очень напряженной встрече представители Азербайджана продемонстрировали решимость победить, встретив мощное сопротивление соперников. В заключение встречи команда "Land of Fire" завоевала путевку в финал.

Во второй игре дня команда "Mazerati" победила команду "Badrutt’s Palace Hotel".

Согласно турнирной программе, 26 января должен быть определиться победитель третьего места, поэтому была проведена встреча между командами "Mazerati" и "Badrutt’s Pa-lace Hotel". В этой встрече команда "Mazerati" превзошла своего соперника.

В финальной встрече команда "Land of Fire", представляющая Азербайджан, встретилась с сильнейшим соперником турнира – командой "St. Moritz".

Встреча, которая прошла в острой борьбе, завершилась победой соперника и азербайджанская команда заняла второе место в турнире.

После финала прошла церемония награждения победителей. Также были вручены награды и ценные подарки в номинациях «лучший игрок», «лучшая команда» и «лучшая лошадь».

Следует отметить, что очередной - 13-й чемпионат Европы, организуемый Международной федерацией поло в 2020 году, пройдет 10-20 сентября в Баку.

Напомним, что в 2015 году в Баку прошел первый чемпионат Европы по арена поло, в 2013, 2014 и 2016-х годах - Кубок мира по этому виду спорта. Национальная команда Азербайджана на чемпионате Европы была удостоена золотой медали. Кроме того, сборная Азербайджана, вышедшая в финал чемпионата Европы по поло, состоявшегося в 2018 году в итальянском городе Сиена, заняла второе место.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Команда по поло Land of Fire стала призером турнира Кубка мира в Санкт-Морице (ФОТО)
  • Команда по поло Land of Fire стала призером турнира Кубка мира в Санкт-Морице (ФОТО)
  • Команда по поло Land of Fire стала призером турнира Кубка мира в Санкт-Морице (ФОТО)
  • Команда по поло Land of Fire стала призером турнира Кубка мира в Санкт-Морице (ФОТО)
  • Команда по поло Land of Fire стала призером турнира Кубка мира в Санкт-Морице (ФОТО)
  • Команда по поло Land of Fire стала призером турнира Кубка мира в Санкт-Морице (ФОТО)
  • Команда по поло Land of Fire стала призером турнира Кубка мира в Санкт-Морице (ФОТО)
  • Команда по поло Land of Fire стала призером турнира Кубка мира в Санкт-Морице (ФОТО)
  • Команда по поло Land of Fire стала призером турнира Кубка мира в Санкт-Морице (ФОТО)
  • Команда по поло Land of Fire стала призером турнира Кубка мира в Санкт-Морице (ФОТО)
  • Команда по поло Land of Fire стала призером турнира Кубка мира в Санкт-Морице (ФОТО)
  • Команда по поло Land of Fire стала призером турнира Кубка мира в Санкт-Морице (ФОТО)
  • Команда по поло Land of Fire стала призером турнира Кубка мира в Санкт-Морице (ФОТО)
  • Команда по поло Land of Fire стала призером турнира Кубка мира в Санкт-Морице (ФОТО)
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