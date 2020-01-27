В Азербайджане за коррупцию уволены руководители отделов образования

27 января 2020 14:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В 2019 году по фактам коррупции были расторгнуты трудовые договора с руководителями 6 районных отделов образования.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в понедельник Trend.

Министр подчеркнул, что в отношении сотрудников 10 районных отделов образования и руководителей трех территориальных отчетно-финансовых центров были применены административные меры. В связи с серьезными нарушениями в ряде учебных заведений, в 7 случаях материалы были переданы в правоохранительные органы.

По его словам, в прошлом году были расторгнуты договора с 10 школьными руководителями, директорами и завучами, они были отстранены от работы.

Министр добавил, что 80 руководителей школ, срок договоров которых был завершен, систематически демонстрировали низкие результаты, допустили ряд нарушений в управлении школы, поэтому было принято решение не продлевать с ними договора: «К сожалению, мы все еще сталкиваемся с нарушениями в этом направлении. Если подобные случаи будут происходить и в 2020 году, то минобразования резко отреагирует на это».

Байрамов также сказал, что министерство оперативно реагирует и на обращения граждан.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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