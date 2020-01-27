Завтра в Азербайджане будет до 13 градусов тепла

27 января 2020 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, умеренный юго-западный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 2-5, днем - 9-12 градусов тепла, в Баку ночью - 3-5, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 769 до 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 60-70, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, утром и ночью местами туман, западный ветер будет усиливаться.

Ночью - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем - 2-7 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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