Джейхун Байрамов: Цены на школьную форму устанавливаются согласно спросу и предложению

БАКУ/Trend/ - В законодательстве не предусмотрено регулирование государством цен на школьную форму или школьные принадлежности. Цены на униформу определяются согласно спросу и предложению.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал министр образования Джейхун Байрамов.

Он сообщил, что цены зависят от производителей и меняются в зависимости от качества и модели униформы.

"Рекомендуются, чтобы цены на школьную форму не были завышенными. Ряд производителей прислушиваются к нашим рекомендациям. Согласно имеющейся у нас информации, сами производители заинтересованы в том, чтобы цены не были высокими. Ведь если цены не будут высокими, то и форма будут продаваться", - сказал Джейхун Байрамов.

Он также сообщил, что в настоящее время в стране нет четко установленных стандартов в связи со школьной формой. Главные требования - это качественная и удобная форма одежды.

"Согласно нынешнему законодательству, каждая школа может устанавливать свои стандарты школьной форму. В этом случае следует соблюдать определенные нормы и стандарты. Однако в реальности это не исполнялось на должном уровне, поэтому согласно поправкам, внесенным в закон "Об образовании" в 2018 году, государство утвердит образцы униформы и школы выберут один из утвержденных образцов. Планируется утверждение от трех до пяти образцов. Также будут определены все стандарты и нормы, которые в основным будут предусмотрены для производителей", - сказал Джейхун Байрамов.

Затронув вопрос о возможности ношения брюк девочками в зимний сезон Джейхун Байрамов отметил, что целью проводимых общественных обсуждений является дача заключения разработанным образцам униформы.

"Основываясь на поступившие заключения могу с полной уверенностью сказать, что в эти проекты будут внесены определенные изменения и новый, усовершенствованный образец также будет вынесен на обсуждение", - подытожил Джейхун Байрамов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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