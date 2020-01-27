В Азербайджане будут подготовлены новые предложения по стимулированию труда школьных психологов

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана подготовит новые предложения для стимулирования труда психологов, прошедших диагностическое оценивание.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал министр образования Джейхун Байрамов, передает в понедельник Trend.

По его словам, в декабре прошлого года в Азербайджане было проведено диагностическое оценивание около 2700 школьных психологов.

"Зарплата психологов и прошедших диагностическое оценивание учителей рассчитывается по-разному, согласно соответствующей тарифной таблице. В 2019 году, независимо от результатов диагностического оценивания, зарплата школьных психологов была увеличена почти вдвое", - сказал Байрамов.

Как отметил министр, исходя из результатов диагностического оценивания, министерство проведет соответствующие исследования и подготовит предложения с целью реорганизации психологических услуг в школах и стимулирования труда школьных психологов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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