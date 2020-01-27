"От всей души благодарю Президента Ильхама Алиева за спасение наших детей" - мать эвакуированного из Турции студента

27 января 2020 16:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В такой трудный день особенно ценно почувствовать, что государство всегда находится рядом со своими гражданами.

Об этом в понедельник сказала Trend Эльнара Керимова - мать Араза Замани, эвакуированного из зоны землетрясения в Турции студента третьего курса строительно-инженерного факультета университета Фырат в провинции Элязыг.

Она сообщила, что государство помогло ее ребенку в самый трудный момент.

"Когда я получила информацию о землетрясении в Турции, немедленно попыталась связаться с сыном, который учится в университете Фырат, но не смогла. Связаться по телефону, интернету не было никакой возможности. Кроме того, было сделано предупреждение, чтобы не занимали телефонные линии, дабы можно было связаться с людьми, которые остались под завалами зданий. Друзья из Турции с большим трудом смогли связаться с моим сыном и сообщили, что с ним все в порядке. Потом мне и самой удалось поговорить с ним. Он сообщил, что вместе с азербайджанскими студентами ночевал на улице, по возможности помогал пострадавшим от разрушений. Мы пытались эвакуировать наших детей из зоны бедствия, в частности выражали свою обеспокоенность посредством печати. После землетрясения университет распространил обращение, что экзамены откладываются на неопределенное время, студенты должны покинуть город", - сказала Керимова.

25 января они узнали, что Президент Ильхам Алиев распорядился организовать эвакуацию азербайджанских студентов.

"В кратчайшие сроки посольство Азербайджана в Турции арендовало автобусы для эвакуации студентов. Вечером того же дня они были отправлены в Нахчыван. Я поддерживала связь с сыном и другими студентами. Мне сказали, что они обеспечены всем необходимым, в том числе горячей пищей. Посольство и другие соответствующие органы были мобилизованы для безопасного возвращения студентов на родину. Далее, согласно поручению Президента, они специальным авиарейсом были доставлены в Баку. Выражаю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву от имени родителей и студентов! Свыше сотни студентов, эвакуированных из зоны землетрясения, почувствовали внимание и заботу государства, что Президент Ильхам Алиев всегда находится рядом с гражданами", - сказала Керимова.

Отметим, что 24 января в районе Сивриджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение силой 6,8 баллов. В результате землетрясения погиб 41 человек, пострадали в той или иной степени 1607 человек.

По поручению Президента Ильхама Алиева 102 азербайджанских студента, эвакуированных в Нахчыван из зоны землетрясения, 26 января были доставлены самолетом в Баку.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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