Азербайджан временно ограничил импорт живых птиц и птицеводческой продукции из этих стран

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана распространило информацию о мерах по защите от инфекционных заболеваний животных, которые могут быть завезены в страну из-за рубежа.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство, Всемирная организация по охране здоровья животных обнаружила высокопатогенный птичий грипп в индийском регионе Чхаттисгархе, в словацких Нитрянске и Трнавске, румынском Марамуреше, венгерских Хайду-Бихаре и Комаром-Эстергоме, польских Нижнесилесшке и Западно-Поморске, укаинской Виннице, чешской Высочине, германском Брандербурге, а также болезнь Ньюкасла в Курской области России. В связи с этим, было принято решение о временном ограничении импорта в страну живых птиц и птицеводческой продукции из вышеуказанных регионов.

В то же время, с целью усиления контрольных мер Агентство обратилось в Государственный таможенный комитет для осуществления предусмотренных законодательством мер по проверке в таможенно-пограничных пунктах транспортных средств, следующих из вышеназванных регионов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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