Президент Азербайджана уберег нас от страшной опасности - студентка, эвакуированная из Элязыга (ФОТО)

27 января 2020 20:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Землетрясение произошло неожиданно, мы были вынуждены ночевать на улице. Утром закрыли вход в здание, где я снимала квартиру. Все, кто жил там вместе со мной отправились по домам, но мне было некуда идти.

Об этом в понедельник сказала Trend эвакуированная из зоны землетрясения в провинции Элязыг, студентка первого курса факультета электронной инженерии университета Фырат Севиндж Исмаилова. Она сообщила, что после землетрясения она попала в беспомощное положение.

"Я учусь, и работаю. В момент землетрясения я была на работе. Мы узнали, что Президент Ильхам Алиев распорядился эвакуировать студентов из зоны землетрясения в провинции Элязыг. У меня не было средств, чтобы самостоятельно приехать в Азербайджан. Поэтому, услышав эту новость, моя мама в Азербайджане очень обрадовалась, как и я. Посольство Азербайджана в Турции связалось со мной, далее нас вывезли из зоны бедствия и на автобусах привезли в Нахчыван, а оттуда специальным авиарейсом в Баку - домой. В дороге нас снабжали всем необходимым. Благодарю Президента Ильхама Алиева за то, что я в целости и сохранности воссоединилась со своей семьей. Президент еще раз доказал, что независимо от того, в какой стране мы находимся, азербайджанское государство всегда рядом. Президент Азербайджана уберег нас от страшной опасности. Этот случай еще более укрепил наше доверие к главе государства. Хочу отметить, что Азербайджан - единственная страна, которая эвакуировала своих граждан после землетрясения. Мы гордимся этим", - сказала Исмаилова.

Отметим, что 24 января в районе Сивриджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение силой 6,8 баллов. В результате землетрясения погибли 41 человек, пострадали в той или иной степени 1607.

По поручению Президента Ильхама Алиева 102 азербайджанских студента, эвакуированных в Нахчыван из зоны землетрясения, 26 января были доставлены самолетом в Баку.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Президент Азербайджана уберег нас от страшной опасности - студентка, эвакуированная из Элязыга (ФОТО)
  • Президент Азербайджана уберег нас от страшной опасности - студентка, эвакуированная из Элязыга (ФОТО)
  • Президент Азербайджана уберег нас от страшной опасности - студентка, эвакуированная из Элязыга (ФОТО)
  • Президент Азербайджана уберег нас от страшной опасности - студентка, эвакуированная из Элязыга (ФОТО)
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