Тофик Мусаев из Азербайджана вошел в топ-10 лучших бойцов ММА в СНГ в 2019 г.

Портал о спорте и туризме ТурСтат представил рейтинг лучших бойцов ММА России и СНГ вне зависимости от весовой категории за последний год, передает Trend со ссылкой на источник.

По данным ТурСтат, смешанные единоборства или ММА становятся одним из самых популярных видов спорта в России и СНГ с аудиторией в несколько десятков миллионов человек.

В топ-10 лучших в смешанных единоборствах в России и странах СНГ в 2019 году вошли российские бойцы Хабиб Нурмагомедов, Федор Емельяненко, Петр Ян, Алберт Туменов, Забит Магомедшарипов и Магомед Исмаилов, Махмуд Мурадов из Узбекистана, Андрей Арловский из Беларуси, Жалгас Жумагулов из Казахстана, Тофик Мусаев из Азербайджана и Лойк Раджабов из Таджикистана.

Тофик Мусаев победил в Гран-при RIZIN в легком весе 31 декабря 2019 года.

За Хабиба Нурмагомедова как лучшего бойца ММА в России и СНГ отдали 33% голосов, за Федора Емельяненко - 14%, за Петра Яна - 12%, за Альберта Туменова и Забита Магомедшарипова - по 7%, за Магомеда Исмаилова и Махмуда Мурадова - по 5%, за Андрея Орловского, Жалгаса Жумагулова, Тофика Мусаева и Лойка Раджабова - по 3%.

Рейтинг составлен по итогам интернет-опроса любителей смешанных единоборств на тему лучшего в ММА в России и СНГ в прошлом году.

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