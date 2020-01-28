В Азербайджане создана информационная система "Научные кадры"

БАКУ /Trend/ - Создана национальная информационная система "Научные кадры" Академии наук Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

По словам вице-президента Академии, директора Института информационных технологий Расима Алигулиева, система создана в рамках исполнения распоряжения главы государства "О дополнительных мерах в связи с усовершенствованием работы по аттестации научных и научно-педагогических кадров в Азербайджане".

Он отметил, что система будет доступна на сайте института, а также частично на сайте академии: "В системе будет доступна информация по 110 параметрам о кадрах, занятых научной деятельностью. Это стратегически важная для государства информационная база. Системой смогут эффективно воспользоваться Верховная аттестационная комиссия, Академия наук Азербайджана, а также другие структуры", - сказал Алигулиев.

Данная система сыграет ключевую роль в формировании информационной базы о научных исследованиях, других ресурсах научных кадров. Она позволит улучшить доступ к информации о научных кадрах, проводить мониторинги научной деятельности различных организаций.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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