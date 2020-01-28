Обнародованы результаты мониторингов по птичьему гриппу в Азербайджане

28 января 2020 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обнародованы результаты эпизоотологических мониторингов, проведенных 13-17 января Агентством пищевой безопасности (АПБ) для защиты территории Азербайджана от высокопатогенного птичьего гриппа, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Мониторинги были проведены среди диких птиц в национальных парках и природных заповедниках на Абшеронском полуострове, Шабранском, Агджабежинском, Сальянском и Лянкяранском районах, заболоченных территориях, а также прибрежных зонах республики.

В ходе мониторингов была собрана и проанализирована эпизоотологическая информация, взяты пробы у 66 отловленных диких птиц.

Также были взяты образцы крови у 370 домашних птиц и проведены серологические мониторинги на крупных птицеводческих предприятиях, приусадебных участках и малых птицеводческих хозяйствах Абшеронского, Билясуварского, Шабранского, Сальянского, Гаджигабульского, Лянкяранского, Уджарского, Сиязаньского и Агджабединского районов.

В результате проверки биологических материалов в полевой лаборатории биологической безопасности возбудители «птичьего гриппа» не выявлены.

Отметим, что в ходе мониторингов не было обнаружено погибших птиц, а также птиц с признаками заболевания.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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