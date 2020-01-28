Огтай Ширалиев распорядился усилить профилактические меры против нового коронавируса

БАКУ /Trend/ - Министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев подписал приказ об усилении профилактических мер против нового коронавируса 2019-nCoV, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

В документе медучреждениям даны соответствующие поручения по выполнению требований санитарно-гигиенического, антиэпидемического режимов, усилению работы по проведению дезинфекционных работ, выделению и оснащению специальных палат для госпитализации лиц с подозрением на ОРВИ, в частности, детей и пожилых.

В приказе также говорится, что в случае необходимости в медучреждениях должен быть применен ограничивающий режим. Также должен быть создан запас лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, в том числе средств индивидуальной защиты для медперсонала.

В приказе говорится и об обеспечении совместной работы Государственного таможенного комитета и минздрава по осуществлению медконтроля в отношении лиц, прибывающих из стран, где зафиксированы случаи заболеваемости новым коронавирусом.

Отметим, что по сообщению ВОЗ, в декабре 2019 года впервые в китайском Юхане был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV - возбудитель пневмонии неизвестного происхождения.

Заболеваемость этим вирусом широко регистрируется в Китае, и в настоящее время случаи заболевания фиксируются также в Таиланде, Южной Корее, Японии и ряде других стран.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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