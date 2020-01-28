В текущем году в Азербайджане откроются несколько центров "Службы ASAN"

28 января 2020 13:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2020 году ожидается открытие шести центров "Службы ASAN" и ASAN Kommunal.

Об этом сообщил Trend председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана ("Служба ASAN") Ульви Мехтиев на пресс-конференции по итогам 2019 года.

Председатель агентства сказал, что в Баку планируется открытие двух центров "Службы ASAN" и "ASAN Kommunal", а также центров "Службы" ASAN в Товузском, Балакянском, Кюрдамирском и Агджабединском районах", - сказал председатель агентства.

"В Губе будет открыта фабрика ABAD по производству упаковок",- добавил Мехтиев.

Публичное лицо юридического права ABAD было создано по Указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева 23 сентября 2016 года. ABAD (Ailə Biznesinə Asan Dəstək) является подразделением "Службы ASAN".

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов

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