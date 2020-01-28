В Азербайджане начался прием документов для обучения в России

БАКУ /Trend/ - Россия объявила стипендиальную программу Study in Russia на 2020-2021 учебный год.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования Азербайджана, прием документов для участия в программе осуществляется в порядке, указанном на сайте edu.rs.gov.ru.

Возрастные ограничения для кандидатов, желающих принять участие в стипендиальной программе, отсутствуют.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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