Нагиф Гамзаев назначен на новую должность в ПАСЕ (ФОТО)

28 января 2020 14:38 (UTC+04:00)

Нагиф Гамзаев избран членом бюро и заместителем председателя подкомиссии в ПАСЕ по вопросам инвалидности, плюрализма и дискриминации.

«Первый день зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) начался с избрания президента и вице-президента организации, членов бюро и постоянного комитета», - поделился Гамзаев на своей странице в Facebook.

«Сегодня на заседании комитета я был избран членом и заместителем председателя Подкомитета по вопросам инвалидности, плюрализма и дискриминации по предложению моей коллеги Сахибы Гафаровой.

Я выражаю глубокую благодарность Самаду Сеидову, председателю азербайджанской делегации в ПАСЕ, и моей коллеге Сахибе Гафаровой за поддержку моей кандидатуры ».

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  • Нагиф Гамзаев назначен на новую должность в ПАСЕ (ФОТО)
  • Нагиф Гамзаев назначен на новую должность в ПАСЕ (ФОТО)
  • Нагиф Гамзаев назначен на новую должность в ПАСЕ (ФОТО)
  • Нагиф Гамзаев назначен на новую должность в ПАСЕ (ФОТО)
  • Нагиф Гамзаев назначен на новую должность в ПАСЕ (ФОТО)
  • Нагиф Гамзаев назначен на новую должность в ПАСЕ (ФОТО)
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