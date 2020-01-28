АЖД перешел на усиленный режим работы в связи с коронавирусом

28 января 2020 16:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На железной дороге усилены санитарно-эпидемиологические меры, передает во вторник Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Сообщается, что в соответствии с планом мероприятий министерства здравоохранения, в Азербайджане осуществляются упреждающие меры против обнаруженного в конце прошлого года в Китае коронавируса 2019-nCoV.

"На железной дороге осуществляются усиленные санитарно-эпидемиологические меры. В связи с этим врачебно-санитарная служба ЗАО подготовила программу мероприятий. Согласно данной программе, в пассажирских вагонах, в детских, подростковых, учебных и медицинских учреждениях, в местах компактного проживания беженцев и вынужденных переселенцев проверяется соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дезинфекции. На всех объектах, находящихся на территории железной дороги, осуществляются профилактическая и текущая дезинфекция", - сказали в ЗАО.

В ведомстве добавили, что в поездах, совершающих местные и международные перевозки, предприняты все необходимые меры.

"Погранично-пропускные пункты также перешли на усиленный режим работы. Бригады, работающие в пассажирских вагонах, проинструктированы надлежащим образом. Они информированы о том, как действовать при обнаружении потенциально инфицированного лица. Пассажиры и железнодорожники осведомлены о важности соблюдения правил личной гигиены для профилактики инфекционных заболеваний. Также усилена работа по повышению медико-санитарных знаний экипажей поездов. При обнаружении лица, с подозрением на заболевание, информация об этом немедленно будет передана врачебно-санитарной службе", - отметили в ЗАО.

В АЖД добавили, что в зданиях железнодорожных вокзалов посредством громкоговорителей будет проводиться инструктаж пассажиров о правилах общей гигиены.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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