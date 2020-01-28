Азербайджан ввел временный запрет на ввоз ряда продуктов из Китая

28 января 2020 16:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Для защиты от инфекционных заболеваний, которые могут быль перенесены на территорию Азербайджана из других стран, Агентство пищевой безопасности (АПБ) решило ввести временный запрет на ввоз живого скота, продукции животного происхождения и морепродуктов из Китая, а также диких животных для зоомагазинов и зоопарков, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

С целью усиления контрольных мер сделано обращение в Государственный таможенный комитет - для принятия соответствующих мер на таможенных пограничных пунктах в связи с приезжающими из Китая или проезжающими транзитом транспортными средствами.

Отметим, что по информации ВОЗ, появившийся в последнее время в Китае коронавирус2019-nCoV распространяется в ряде стран. Установлено, что коронавирус перешел к первым заразившимся лицам от животных.

В связи с этим ВОЗ рекомендует усилить контроль на ввоз в другие страны живого скота, продукции животного происхождения и морепродуктов из стран, где выявлен этот вирус.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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