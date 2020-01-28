В НИИ лёгочных заболеваний в Баку выделены спецпалаты в связи с распространением коронавируса

БАКУ/Trend/ - В Научно-исследовательском институте (НИИ) лёгочных заболеваний выделены специальные палаты в связи с распространением коронавируса.

Об этом во вторник сказал Trend главный инфекционист Джалал Исаев.

По его словам, в случае заражения коронавирусом или подозрения в инфицировании, для стационарного лечения этих больных в НИИ выделено более пяти специальных палат: «Это палаты особого режима».

Главный инфекционист подчеркнул, что в Азербайджане не выявлен коронавирус: «В стране нет случаев заражения коронавирусом и до настоящего времени лица с подозрением на заболевание не зарегистрированы».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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