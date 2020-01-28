В некоторых больницах Азербайджана установлены терминалы электронной очереди

28 января 2020 19:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Губинской, Гусарской, Агсуинской, Шамахинской, Шекинской, Кюрдамирской, Уджарской, Гёкчайской, Габалинской и Загатальской центральных районных больницах установлены терминалы электронной очереди.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, до конца года планируется установка аналогичных терминалов и в других больницах.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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