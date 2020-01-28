В Азербайджане утверждены правила пользования средств спецсвязи

БАКУ /Trend/ - Утверждены "Правила использования средств специальной связи". Постановление Кабинета министров об этом подписал премьер-министр Али Асадов, передает во вторник Trend.

Постановления Кабинета министров "Об утверждении "Правил пользования правительственной связью" и "Правил пользования особой государственной связью"" от 21 февраля 2013 года упразднены.

Новые правила составлены согласно пункту 7.3 Указа Президента Азербайджана "О некоторых вопросах в связи со специальной связью" № 622 от 11 апреля 2019 года, и определяют правила пользования правительственной, государственной, мобильной государственной и межгосударственной правительственной спецсвязью (далее - спецсвязь).

Такую связь может использовать только обеспеченное спецсвязью должностное лицо (далее - должностное лицо), говорится в документе.

"Установка телефонного аппарата спецсвязи, его перемещение, ремонт, выключение, изъятие, (выдача, возврат, ремонт телефона мобильной государственной спецсвязи), в том числе замена аппарата (устройства) в случае его непригодности для использования осуществляется только специалистами Государственного агентства специальной связи и информационной безопасности (далее - Агентство) Особой службы государственной охраны Азербайджана.

Посредством спецсвязи должностное лицо может вести секретные переговоры.

Должностные лица не должны допускать использование находящегося в его личном использовании телефонного аппарата спецсвязи посторонними, не должны оставлять без присмотра телефон мобильной государственной спецсвязи, а также должен соблюдать целостность защитной наклейки (пломбы), нанесенной на телефонный аппарат.

Обеспечение технической защиты информации в комнатах, где установлен телефонный аппарат спецсвязи, осуществляется органом (структурой), где работает должностное лицо, совместно со специалистами Агентства.

Спецсвязь должностного лица, нарушившего 2.4 и 2.5 пункты настоящих Правил, по поручению начальника Особой службы государственной охраны Азербайджана, отключается спецсвязь или изымается телефонный аппарат", - говорится в постановлении Кабмина.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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