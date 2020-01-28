Центр сейсмологической службы об уровне сейсмоактивности на территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Етирмишли оценил уровень сейсмоактивности на территории Азербайджана после разрушительного землетрясения в Турции.

Как сообщил во вторник Trend директор Центра, в ближайшие дни в Азербайджане не ожидаются настолько сильные подземные толчки, которые ощущались несколько дней назад в Турции. Тем не менее, по его словам, территория Азербайджана отличается высокой сейсмоактивностью.

Гурбан Етирмишли сказал, что наиболее сейсмоактивными зонами на территории Азербайджана являются юго-восточный склон Большого Кавказа - Шамахы-Исмаиллинская, Гянджебасарская, Северо-западная (Шеки, Загатала, Балакян), Северная (Губа, Сиязань, Девечи), Талышская зоны, Нахчыванская АР и азербайджанский сектор Каспийского моря. Потенциально, самой сейсмоопасной зоной считается Шамахы-Исмаиллинская зона.

Директор центра добавил, что подземные толчки, ощущаемые в Баку и на Абшероне бывают вызваны очагами землетрясения в Каспии. Он также отметил, что в настоящее время сейсмоактивность на территории Азербайджана протекает на фоновом уровне.

"На территории страны ежедневно регистрируются незначительные подземные толчки. Однако, ощущаются только некоторые из них", - сказал Гурбан Етирмишли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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