Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за 2019 год! (ФОТО)

Банк Республика, один из ведущих финансовых институтов в Азербайджане, опубликовал финансовые показатели за 2019 год. Согласно отчетности, Банк продемонстрировал значительный рост по всем ключевым финансовым показателям, усилив свои позиции на рынке.

Так, согласно отчету, по сравнению с 2018 годом, чистая прибыль банка выросла в 10 раз и составила 20,4 млн. манат, чистая операционная прибыль банка увеличилась в 4 раза и составила 40,7 млн.манат., а чистая процентная прибыль банка увеличилась на 68% и составила 41,3 млн. манат.

По состоянию на 1 января 2020 года активы банка составили более 1,4 миллиарда манатов, что на 44% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Кроме того, совокупный капитал банка увеличился на 49%, депозитный портфель - на 54%, а кредитный портфель - на 41%.

В 2019 году банк продолжил динамично развиваться, показав существенный рост по всем направлениям, еще раз доказав устойчивость выбранной бизнес-модели, направленной на обслуживание реального сектора экономики. Банк смог достичь высоких результатов, благодаря непрерывному совершенствованию продуктов и услуг, повышению качества клиентского сервиса, созданию и развитию новых цифровых решений. За отчетный год мы существенно расширили как клиентскую базу банка, так и увеличили кредитный портфель, особенно в таких сегментах как микро, малое и среднее предпринимательство.

Высокие финансовые результаты, были также отмечены со стороны международных финансовых институтов. После долгой паузы, 3 крупные финансовые организации (FMO, IFC и EBRD) заключив кредитные соглашения с Банком Республика, вернулись на Азербайджанский рынок. В тоже время, рейтинговое агентство Moodys, повысило рейтинг Банка Республика до уровня «В3 » с прогнозом «Позитивный».

Хотелось бы поблагодарить нашу команду, всех клиентов и партнеров за сотрудничество и вклад в достижение этого результата! Своей работой, высоким качеством обслуживания и интересными предложениями, мы и в будущем будем оправдывать оказанное доверии, продолжив динамичное развитие», - отметил председатель Наблюдательного Совета Банка Республика Шакир Рагимов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

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