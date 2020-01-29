Количество пользователей приложения “Nar+” превысило 100 тысяч

29 января 2020 12:16 (UTC+04:00)

“Nar”, всегда учитывающий потребности своих пользователей при формировании телекоммуникационных услуг, уже как 5 месяцев запустил приложение “Nar+”. Приложение предоставляющее возможность следить за аккаунтом виртуально, превратилось в неотъемлемую часть прозрачности пользовательского опыта абонентов “Nar”. Таким образом, в течение короткого времени, количество зарегистрировавшихся в приложении превысило 100,000.

Благодаря приложению “Nar+” абоненты в течение нескольких секунд могут подключиться к подходящему для них тарифу, изменить существующий тариф, заказать новый интернет пакет, а также проверить и обновить свои бонусы. Также есть возможность получить детализацию расходов. Еще одна уникальная особенность приложения заключается в возможности одновременно контролировать до 5 аккаунтов с одной платформы. Например, если вы используете несколько личных номеров “Nar” или вам необходимо совершить операцию с учетной записью близких людей, вы можете переключаться с одной учетной записи на другую, не выходя из приложения. Отметим что, скачать приложение “Nar+” можно в AppStore и PlayStore. Для получения дополнительной информации о приложении посетите страницу https://www.nar.az/plus/

Компания “Azerfon” (торговая марка “Nar”) начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. “Nar” - первой в стране запустил в эксплуатацию технологию 3G и предоставила в использование своим абонентам сеть 4G. В данный момент диапазон действия сети “Nar” охватывает 97,7% территории страны (за исключением оккупированных территорий) и более 8700 базовых станций функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 млн. абонентам.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
TAP может поставлять больше объемов природного газа через интерконнекторы
Энергетика 12:21
Минфин Азербайджана впервые разместил на рынке ценных бумаг гоcоблигации на сумму 10 миллионов манатов
Финансы 12:01
Бакинский текстиль покорит Европу. От производства до экспорта готовой продукции (Интервью)
Бизнес 11:44
Азербайджан - это самый выгодный и перспективный путь связать Европу и Азию - российские эксперты
Политика 11:19
Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за 2019 год! (ФОТО)
Общество 10:20
Минэнерго Украины о перспективах подключения к «Южному газовому коридору»
Энергетика 08:53
Лента новостей
Немецкие инвесторы построят в Казахстане золотодобывающее предприятие
Строительство 13:13
SOCAR огласил прогресс работ на НПЗ имени Гейдара Алиева (ФОТО)
Энергетика 13:06
Почтовый оператор Казахстана закупит аккумуляторы
Тендеры 13:03
В Узбекистане появится инновационный научно-производственный фармацевтический кластер
Строительство 13:02
Китайская авиакомпания приостановила полеты в Баку
Транспорт 12:56
Вопрос возвращения азербайджанских студентов из Китая под контролем государства – минобразования
Общество 12:51
Ровнаг Абдуллаев: Модернизация НПЗ им. Гейдара Алиева - важный проект для страны
Энергетика 12:49
"Любовный роман" Оксаны Расуловой станет достоянием общественности (ФОТО/ВИДЕО)
Культура 12:40
Микаил Джаббаров: Азербайджан - одна из немногих стран, где будет создан региональный центр Давосского экономического форума
Экономика 12:36