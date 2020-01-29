Вопрос возвращения азербайджанских студентов из Китая под контролем государства – минобразования

29 января 2020 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вопрос возвращения азербайджанских студентов из Китая находится под контролем государства.

Об этом сказал журналистам замминистра образования Фирудин Гурбанов, сообщает в среду Trend.

По его словам, рассматриваются пути возвращения на родину студентов, обучающихся в Китае.

«Прямые авиарейсы между Китаем и Азербайджаном временно приостановлены. Естественно, должны соблюдаться и правила, которые ввело правительство Китая. Ситуация, связанная с азербайджанскими студентами, находится в центре внимания азербайджанского государства», - сказал Гурбанов.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заболевания зарегистрированы уже во многих других странах.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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