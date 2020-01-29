Как уберечься от коронавируса? – рекомендации ВОЗ, Минздрава и Госагентства по ОМС Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Минздрав и Госагентство по обязательному медицинскому страхованию дали рекомендации в связи с коронавирусом, сообщает в среду Trend со ссылкой на Минздрав.

Рекомендации представлены ниже:

Чтобы уберечь себя и других от заболевания, после кашля и чихания, ухода за больными, до и после приготовления пищи, после посещения туалета, работы с животными и отходами животных следует мыть руки с мылом.

Кашляя и чихая, прикрывайте рот и нос салфеткой, рукавом или рукой.

Выкидывайте салфетки в закрытые мусорные баки после использования.

Мойте руки при уходе за больными.

Избегайте незащищенного контакта с больными людьми (касаясь их глаз, носа или рта) и домашними или дикими животными.

Используйте разные разделочные доски и ножи для сырого мяса и готовой пищи. Мойте руки после контакта с сырой и вареной пищей.

Нельзя употреблять в пищу мясо больных или мертвых животных.

Мясо и мясопродукты считаются безопасными для употребления в пищу, если приготовлены основательно и с соблюдением правил.

После контакта с животными и продукцией животного происхождения мойте руки мылом и водой.

Воздержитесь от контакта с больными животными и протухшим мясом, бездомными животными, не прикасайтесь к мусору на рынке.

Как минимум раз в день дезинфицируйте оборудование и свое рабочее место.

При работе с животными и продукцией животного происхождения надевайте защитный халат, перчатки и защитную маску.

После работы снимайте защитную одежду, промывайте ее и оставляйте на рабочем месте.

Оберегайте членов своей семьи от воздействия загрязненной одежды и обуви, уменьшая тем самым риск инфекции коронавирусом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев)

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