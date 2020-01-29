Завтра в Азербайджане будет до 16 градусов тепла

29 января 2020 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится северо-западным ветром, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 3-6, днем - 12-14, в Баку ночью - 4-6, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится до 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, западный ветер в отдельных местах усилится.

Ночью - от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем - 11-16 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 2-7 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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