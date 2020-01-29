Самолет Air Astana вернулся в Казахстан, не долетев до Баку

БАКУ/Trend/ - Самолет крупной казахстанской авиакомпании Air Astana вернулся в Казахстан, не долетев до пункта назначения - города Баку, сообщили в среду Trend в авиакомпании.

Как сообщили в авиакомпании, причиной возвращения самолета стали проблемы с обледенением и данный факт не связан с эпидемией коронавируса.

«Рейс, выполнявший полет по маршруту Нур-Султан - Баку, вернулся в порт вылета по технической причине (сбой в системе противообледенительного обдува крыла)», - сообщили в авиакомпании.

Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме.

Напомним, что согласно предварительным результатам расследования авиакатастрофы, произошедшей с самолётом Bek Air 27 декабря 2019 года близ Международного аэропорта Алматы, причиной крушения стало обледенение самолета.

В результате крушения самолёта погибло 12 человек.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.